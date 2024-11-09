ВАКС відмовився закрити справу «Роттердам+»

Колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотань сторони захисту про закриття кримінального провадження стосовно осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2016 – 2019 років переплатили понад 39 млрд грн.

Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту.

Наступне засідання у справі призначено на 12.12.2024 на 12.00 год.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2560

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