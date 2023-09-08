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ВАКС взяв одеського бізнесмена Кауфману під варту із заставою у 268,4 млн грн

ВАКС взяв одеського бізнесмена Кауфману під варту із заставою у 268,4 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі заволодіння аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Кауфман відправиться в СІЗО з альтернативною заставою у 268,4 млн грн. Строк дії запобіжного – до 29 жовтня.

При цьому прокурор просив варту із заставою у 992,4 млн грн.

Якщо Кауфман внесе заставу, то повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання закордонні паспорти тощо.

Нагадаємо, що у грудні ВАКС вже відправляв Кафмана у СІЗО в іншій справі із заставою у 129 млн грн. Гроші тоді внесли майже одразу.

Нову підозру Кауфману НАБУ та САП повідомили у справі про ймовірно незаконне заволодіння майном «Міжнародного аеропорту «Одеса».

Підозри наразі отримали п’ять осіб, зокрема колишній мер Одеси Олексій Костусєв та одеські бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми.

Під час розгляду клопотання оголошувалися протоколи допиту окремих свідків. З них слідує те, що Костусєв переконував депутатів у необхідності проголосувати “за” передачу аеропорту .

Ще один депутат заявив, що голосував «проти», але його голос зарахували як «за», а голова однієї із фракцій міської ради розповіла, як Костусєв переконував її не перешкоджати голосуванню.

Інший свідок повідомив, що в аеропорт часто приїжджав Олександр Янукович і зустрічався з Кауфманом. Після того в Одесі почали говорити, що новими власниками аеропорту стали Кауфман і Грановський (зараз його звати Алекс Борухович).

Також на засіданні зачитували показання Ігоря Палиці, який нібито спілкувався з Кауфманом і той сказав, що не збирається повертати майно аеропорту, бо знає, кому в Києві «треба занести, щоб вирішити всі питання».

Захист же наполягав на тому, що Кауфман не був службовою особою і не отримав будь-яку вигоду від аеропорту. Він нібито також не отримував дивідендів і не міг заволодіти доходом, адже можна заволодіти грошима, але не доходом.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2503

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