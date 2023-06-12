ВАКС заарештував керівника Батьківщини у Полтавській облраді Бєлашова із заставою у 30 млн грн

Слідчий суддя Віктор Маслов обрав тримання під вартою полтавському бізнесмену Сергію Бєлашову (на фото), який очолює фракцію «Батьківщини» у Полтавській облраді та є власником банку «Український капітал».

Також суддя призначив альтернативну заставу у 30 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 9 серпня включно.

При цьому прокурор САП просив призначити понад 120 млн грн альтернативної застави, а захист наполягав, що підозра необґрунтована і тримання під вартою Бєлашова, який з 2009 року має інвалідність 2 групи, порушує Конвенцію і матиме ознаки катування.

Додамо, що Бєлашова прийшов брати на поруки цілий депутатський десант із Батьківщини на чолі із Юлією Тимошенко.

Лідерка Батьківщини заявила, що це провдаження "колосальний махровий непрофесіоналізм або жорстко замовна справа".

"Комерційна структура дала пропозицію, а Укрзалізниця визначає самостійно, купувати газ чи ні. Тому для мене дивно, що така справа взагалі народилася. Ціна на газ була не просто ринкова, а ціна, яка потрапляла майже в десятку регульованої ціни", - обурювалась Тимошенко.

Нардепка додала, що вони створили цілу аналітичну групу, яка вивчила всі документи із відкритого доступу і "прийшла до висновку, що немає навіть події злочину". Тимошенко згадувала рішення ЄСПЛ щодо неї, який теж вказав, що події злочину не було.

Також Тимошенко згадала про те, що вона і інші депутати приймали закон про НАБУ і про ВАКС, але "ніколи не підозрювали, що ці органи будуть зловживати". На її думку, в Україні мегакорупція, а "керівник НАБУ повністю контролюється Офісом Президента".

Нардепка пообіцяла особисто зустрітися з послами G7 і пройти кожен пункт цієї справи, підняти питання про НАБУ на Погоджувальній раді, а її колеги Соболєв і Власенко піднімуть цю справу на ПАРЄ.

Нагадаємо, що НАБУ та САП підозрюють Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб Укрзалізниціі. Слідство вважає, що до схеми, яка нібито завдала 206 млн грн збитків, була активно залучення компанія «Скела терціум».

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2353

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