Важливо знати: які послуги можуть отримати безробітні у «Дії»

Попри війну, в Україні триває диджиталізація, а у мобільному застосунку «Дія» з'являється все більше послуг. На запит ZN.UA у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, які послуги можуть отримати безробітні громадяни у «Дії» під час війни.

Допомога по безробіттю: отримання статусу та виплат

Послуга актуальна для тих українців, які втратили роботу під час війни. Дозволяє оформити статус безробітного онлайн й отримувати щомісячну допомогу.

Для цього достатньо подати заяву у «Дії» і очікувати, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заяву. Результат надійде сповіщенням у «Дію».

Скасування безробіття

Також у застосунку «Дія» можна скасувати статус безробітного. Для цього необхідно подати заяву про припинення реєстрації безробітного.

Додаток «Дія» вже давно став корисним інструментом отримання різноманітних документів, витягів, послуг, сервісів та іншого. Однією з важливих категорій застосунку є електронні документи, частина з яких може автоматично з’являтися в «Дії».

Джерело: zn.ua

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