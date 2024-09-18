ВАКС застосував запобіжні заходи до ексголови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту

16 вересня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього голови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту цієї ОДА, які підозрюються в зловживаннях під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

Так, суд застосував до колишнього голови ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:

● прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора або суду;

● не відлучатись із Дніпропетровської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

● повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

● утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

● носити електронний засіб контролю.

До колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА суд також застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.

Деталі справи: https://cutt.ly/3eRHaxEn

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2763

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