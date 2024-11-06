ВАКС зняв електронний браслет з голови Мукачівської райради Михайла Ланьо
Він є фігурантом справи про стадіон "Авангард", — журналіст Олег Новіков.
Причини цього рішення наразі невідомі. Водночас суд продовжив решту обов'язків:
● прибувати за кожною вимогою;
● не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу;
● повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
● утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;
● здати на зберігання закордонні паспорти.
Також суд узяв під варту з альтернативою 10 млн грн застави співвласника фірми ТОВ "Біном-Груп" Сергія Филя, оскільки той порушував процесуальні обов'язки.
Филь, як і Ланьо, є підозрюваним у справі про продаж землі під стадіоном "Авангард" за заниженою ціною, що завдало збитків на майже 75 млн грн.
Натхненником схеми слідство вважає міського голову Мукачевого Андрія Балогу.
Джерело: https://t.me/znua_live/175085