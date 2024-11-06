ВАКС зняв електронний браслет з голови Мукачівської райради Михайла Ланьо

Він є фігурантом справи про стадіон "Авангард", — журналіст Олег Новіков.

Причини цього рішення наразі невідомі. Водночас суд продовжив решту обов'язків:

● прибувати за кожною вимогою;

● не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу;

● повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

● утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;

● здати на зберігання закордонні паспорти.

Також суд узяв під варту з альтернативою 10 млн грн застави співвласника фірми ТОВ "Біном-Груп" Сергія Филя, оскільки той порушував процесуальні обов'язки.

Филь, як і Ланьо, є підозрюваним у справі про продаж землі під стадіоном "Авангард" за заниженою ціною, що завдало збитків на майже 75 млн грн.

Натхненником схеми слідство вважає міського голову Мукачевого Андрія Балогу.

Джерело: https://t.me/znua_live/175085

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