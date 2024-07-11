Вищий антикорупційний суд 10 липня заочно арештував олігарха Жеваго

Вищий антикорупційний суд 10 липня заочно арештував власника групи "Фінанси і кредит" олігарха Костянтина Жеваго, який є підозрюваним у справі про пропозицію хабаря голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та суддям ВС — Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, через більш як рік після викриття злочину слідчий суддя постановив, що Жеваго слід взяти під варту. Водночас терміни застосування цього запобіжного заходу суд має вирішити після затримання підозрюваного та доставки його до місця проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, що Костянтин Жеваго тривалий час проживає у Франції, де його затримували у грудні 2022 року через підозру у справі про махінації навколо банку "Фінанси та кредит". Тоді його відпустили через кілька днів, а у березні 2023 року французький суд відмовив Офісу генпрокурора України у екстрадиції Жеваго в Україну.

Джерело: https://t.me/znua_live/156948

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