Кримінал
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Вони знають, що ми прийдемо

Вони знають, що ми прийдемо

Зрадники та колабораціоністи на окупованих територіях. Російські солдати, що прямо зараз риють окопи у Криму. Ті, хто скоював військові злочини у Бучі. Вони всі знають.

Вони все знають.

Без світла в домівках, без тепла у серцях і без жалю до них прийдуть люди у брудному пікселі. Вкриті кров‘ю. З пам‘яттю про товаришів – загиблих, скалічених, стікших кров‘ю у рідну землю.

Колишні фермери, менеджери, працівникі заводів, барісти, адвокати, грузчики, які вимушено стали героями цілого світу, прийдуть у Крим і Донецьк, Луганськ і Мелітополь, Маріуполь і Бердянськ так само, як прийшли у Херсон та Лиман, у Чорнобиль та Ізюм.

Є ми. Є вони.

У нас є майбутнє. Зараз, у цю секунду, хтось під Бахмутом віддав його за тебе.

У них, у тих, що зараз риють у Криму окопи, майбутнього немає. Вони приречені долею і людьми.

Вони це знають. І ми знаємо. Це неминуче.

Просто пам‘ятайте, скільки коштує майбутнє, щоб не просрати жодного його дня.

Джерело: https://www.facebook.com/hudymenko

Новости портала «Весь Харьков»

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