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Вот как зелёный змий человека до раздвоения личности доводит

Вот как зелёный змий человека до раздвоения личности доводит

Дмитрий Медведев 18 октября 2011: Более того, я исхожу из государственного суверенитета Украины.

Дмитрий Медведев 23 марта 2023: Украина — это вообще часть России, скажем по-честному.

 

Дмитрий Медведев 27 марта 2012: Обменивается рукопожатиями с Бараком Обамой.

Дмитрий Медведев 24 марта 2023: Западный мир ненавидит всех россиян.

 

Дмитрий Медведев 3 марта 2011: Россия должна встать в один ряд с другими европейскими государствами.

Дмитрий Медведев 25 марта 2023: Мы вышли из всех европейских институтов.

 

Дмитрий Медведев 12 ноября 2009: Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей.

Дмитрий Медведев 24 марта 2023: Но всадники Апокалипсиса — они в пути, и они продолжают своё движение. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.

 

Дмитрий Медведев 03 марта 2011: Жизнеспособными оказались не фантазии об особом пути нашей страны, а проект нормального, гуманного строя.

Дмитрий Медведев 23 мая 2023: Этих отморозков, их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать.

Джерело: Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)

Новости портала «Весь Харьков»

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