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Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт путіна

Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт путіна

Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт путіна та його поплічників на підставі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні було оприлюднено документ, в якому вказано, що ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених росією.

"Європейський Союз вкотре закликає росію та білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", — йдеться у заяві.

ЄС вимагає від рф негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", — зазначається у заяві.

Джерело: https://t.me/znua_live/167754

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