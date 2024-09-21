Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт путіна та його поплічників на підставі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні було оприлюднено документ, в якому вказано, що ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених росією.

"Європейський Союз вкотре закликає росію та білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", — йдеться у заяві.

ЄС вимагає від рф негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", — зазначається у заяві.

Джерело: https://t.me/znua_live/167754

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