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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 3 по 7 липня 2023 року НАБУ говорило про:

✅ викриття помічника нардепа на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних у систему перетину кордону. Більше тут (http://t.me/nab_ukraine/1956)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння понад 5,31 млн грн ПАТ «Центренерго». Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/zavolod-nnia-ponad-5-31-mln-grn-pat-tcentrenergo-skerovano-do-sudu/)

✅ 32 млн грн, що повернули в дохід державі завдяки НАБУ і САП у межах розслідування зловживання службовим становищем колишніми посадовцями Мінекології. Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/32-mln-grn-povernuli-v-dokh-d-derzhav-zavdiaki-nabu-sap/

✅ надання судом дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього нардепа, який упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тис. дол. США від рф за підривну діяльність проти України. Більше тут (http://t.me/nab_ukraine/1954)

✅ вирок у 4 роки позбавлення волі, який отримав комерційний директор «Павлоградського хімзаводу» за залучення «фірм-прокладок» до роботи держпідприємства. Більше тут (http://t.me/nab_ukraine/1962)

✅ зустрічі керівництва НАБУ з європейськими партнерами. Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/zm-tcnennia-partnerstva-ta-pobudova-dov-ri-ker-vnitctvo-nabu-provelo-nizku-zustr-chei-z-vropeis-kimi-partnerami/)

✅ угоду про співпрацю між НАБУ та Європейською прокуратурою. Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/na-zakhist-f-nansovikh-nteres-v-s-ta-ukra-ni-vropeis-ka-prokuratura-ta-nabu-p-dpisali-ugodu-pro-sp-vpratciu/)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1963

Новости портала «Весь Харьков»

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