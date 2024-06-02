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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 27 по 31 травня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру заступнику голови Рівненської облради в одержанні від підприємця неправомірної вигоди на загальну суму майже пів мільйона гривень. Більше тут (https://cutt.ly/6eugBwxw)

✅ підозру екскерівнику КП у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання 12,7 млн грн збитків громаді Полтавщини. Більше тут (https://cutt.ly/0ey2XnMY)

✅ завершення слідства у справі щодо вимагання депутатом облради від військового ЗСУ частини матдопомоги на лікування. Більше тут (https://cutt.ly/KeuhSQiN)

✅ завершення слідства стосовно депутата однієї з районних рад Одеської області, підозрюваного у підбурюванні до надання 450 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут (https://cutt.ly/5eukGRMh)

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 10 млн грн застави ексзаступнику Голови Офісу Президента, підозрюваному у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2564)

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з делегацією Національного бюро розслідувань Фінляндії. Більше тут (https://cutt.ly/veuhvNEQ)

✅ конкурс на посаду головного спеціаліста Управління інформаційних технологій. Більше тут (http://cutt.ly/feuk1g8B)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2575

Новости портала «Весь Харьков»

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