Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 3 по 7 червня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття і підозру адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань, який пропонував хабар детективу НАБУ та прокурору САП у розмірі 200 тис. дол. США. ВАКС обрав йому запобіжний захід у виді 12 млн грн застави. Більше тут (https://cutt.ly/ceihlCG8) | тут (https://cutt.ly/NeiAgZrJ) |відео (https://youtu.be/nEkBT37xtZI)

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння 7,7 млн грн при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області. Більше тут (https://cutt.ly/4eis1V2j)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням колишнього директора ДК «Укрспецекспорт» та сина експершого заступника секретаря РНБО України у завданні майже 13 млн грн збитків державі. Більше тут (https://cutt.ly/CeiwPQpZ)

✅ стягнення в дохід державі понад 1 млрд грн завдяки НАБУ і Київській міській прокуратурі. Більше тут (https://cutt.ly/IeiEtSZr)

✅ обрання запобіжного заходу у виді 12 млн грн застави адвокату, викритому напередодні на пропозиції хабаря детективу НАБУ та прокурору САП. Більше тут (https://cutt.ly/NeiAgZrJ)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2590

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