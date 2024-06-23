Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі- у дайджесті новин НАБУ

З 17 по 21 червня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання в держустанові МВС. Більше тут (https://cutt.ly/OepDGBkG)

✅ підозру екскерівнику ДМС у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі. Більше тут (https://cutt.ly/mepXY6i1)

✅ викриття схеми легалізації понад 21 млн євро- частини хабаря, одержаного ексголовою ДФС за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Більше тут (https://cutt.ly/3eaqATyw)

✅ завершення слідства у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут (https://cutt.ly/keaWxHsr)

✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі для в.о. директора ДП, якого визнали винним у розтраті зерна вартістю 3,2 млн грн. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2610)

✅ перше засідання Ради громадського контролю при НАБУ IX скликання. Більше тут (https://cutt.ly/veaegEMH)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2616

Новости портала «Весь Харьков»