Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 24 по 28 червня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру та запобіжні заходи міському голові та голові райради на Закарпатті, які організували продаж за безцінь 3 га землі у центрі міста. Більше тут (http://cutt.ly/cesgw6cO), тут (https://t.me/nab_ukraine/2628) і тут (https://t.me/nab_ukraine/2629)

✅ викриття п'ятьох осіб на оборудках, через які «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/7esvn3Gq)

✅ викриття закупівлі бронежилетів за завищеними цінами та заподіяння 10,3 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/jesIKKEy)

✅ завершення слідства стосовно двох депутатів Сумської облради, підозрюваних у підкупі начальника місцевої військової адміністрації. Більше тут (http://cutt.ly/0eshvzju)

✅ скерування до суду справи судді з Одещини, якого обвинувачують у підбурюванні до підкупу. Більше тут (http://cutt.ly/Sesj5GT8)

✅ скерування до суду справи ексголови сільради, який розікрав 7,8 млн грн при облаштуванні школи на Київщині. Більше тут (http://cutt.ly/Qes4SmCh)

✅ 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна для ексначальника Головного слідчого управління ГПУ, якого визнали винним у шахрайстві та пособництві у наданні хабаря. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2624)

✅ запобігання втраті 73 млн грн «Укрбурштину» завдяки матеріалам НАБУ і САП. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2630)

✅ звільнення судді-порушника завдяки матеріалам НАБУ і САП. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2632)

✅ посилення співпраці між НАБУ і Європейським банком реконструкції та розвитку. Більше тут (http://cutt.ly/eedqqNeh)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2633

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