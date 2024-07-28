Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 22 по 26 липня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття ключової особи у схемі щодо одержання 55 тис. дол. США хабарів харківськими податківцями. Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/koruptciia-u-podatkoviyi-kharkivshchyny-pidozriuyet-sia-ekskerivnyk/)

✅ підозру прокурору ОГП у підбуренні до надання 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Більше тут (https://cutt.ly/Delq1DSo)

✅ підозру свідку, який надав суду свідомо неправдиві показання у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками НААН України. Більше тут (https://cutt.ly/5elq0tUH)

✅ підозру двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/Aek1ZFsX)

✅ підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків ПАТ «Центренерго» в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф. Більше тут (https://cutt.ly/Felegw6Z)

✅ викриття у складі спільної слідчої групи з СБУ заволодіння частиною нафтопроводу та легалізації одержаних від цього коштів. Більше тут (https://cutt.ly/helqNXDq)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням чотирьох осіб, учасників організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків АТ «НАЕК «Енергоатом». Більше тут (https://cutt.ly/veksjbf9)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно ексміністра інфраструктури України та його першого заступника у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання понад 49 млн дол. США збитків ДП «АМПУ». Більше тут (https://cutt.ly/cekBPiw5)

✅ засудження до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна судді Господарського суду Сумської області. Більше тут (https://cutt.ly/5eleszXZ)

▶ ️Завершилась реєстрація для участі у Антикорупційній школі НАБУ 2024!

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2674

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