Кримінал
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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 5 по 9 серпня 2024 року ми говорили про:

✅ завершення розслідування за підозрою народного депутата України VIII скликання у незаконному одержанні 936 тис. грн компенсації за оренду житла. Більше тут (https://cutt.ly/sechGShC)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння майже 400 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані до АРМА. Більше тут (https://cutt.ly/3exklIr1)

✅ скерування до ВАКС обвинувального акта щодо розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання на Южно-Українській АЕС. Більше тут (https://cutt.ly/NexEwJBg)

✅ брифінг Директора НАБУ Семена Кривоноса та Керівника САП Олександра Клименка щодо результатів діяльності НАБУ і САП у І півріччі 2024 року. Дивитись (https://cutt.ly/dex51iGe)

✅ звіт про роботу НАБУ і САП у І півріччі 2024 року: лендінг (https://reports.nabu.gov.ua/)відео (https://youtu.be/q_s52uRlf8Q?feature=shared) PDF (https://nabu.gov.ua/site/assets/files/47676/zvit_2024_ukrai_nska_versiia.pdf)

▶ ️кошти, відшкодовані державі у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр. Більше тут (https://cutt.ly/5ecsbPQ4)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2692

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