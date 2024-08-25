Кримінал
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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 19 по 23 серпня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру ще двом учасникам організованої групи, яка заволоділа 12,5 млн грн і планувала заволодіти ще 120 млн грн АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторів. Більше тут (https://cutt.ly/Senbn0zv)

✅ підозру ще одному учаснику закупівлі бронежилетів за завищеними цінами та заподіяння 10,3 млн грн збитків. Більше тут (https://cutt.ly/YebLjzZz)

✅ завершення слідства стосовно адвоката, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США. Більше тут (https://t.co/8K7rFszLo1)

✅ скерування до суду справи щодо заволодінні понад 28,5 млн грн ДП «ДГ Ставидлянське» та легалізації частини цих коштів у сумі понад 17, 9 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/nenQalva)

✅ зустріч керівництва НАБУ з Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та Генеральним директором Департаменту з питань управління та розбудови миру JICA Масудою Джунко. Більше тут (https://t.co/SlBOROsO40)

✅ підписання Меморандуму між Національним антикорупційним бюро України та Національним антикорупційний органом Італії (ANAC). Більше тут (https://t.co/GD7F8RwqhY)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2732

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