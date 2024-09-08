Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 2 по 6 вересня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру двом пособникам у реалізації схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/HeWYRjp8)

✅ завершення розслідування стосовно колишнього та чинного посадовців АТ «Укргазвидобування», яких підозрюють у зловживаннях на понад 340 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/aeWCNYjD)

✅ відкриття матеріалів у справі щодо заволодіння бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн експосадовцями Держміграційної служби та рештою осіб. Більше тут (http://cutt.ly/5eWV9mrP)

✅ завершення слідства за підозрою заступника голови Запорізької облради та двох його експомічників у наданні неправомірної вигоди посадовій особі комунального медзакладу. Більше тут (https://cutt.ly/0eW6t66S)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно екскерівника прокуратури Одещини, який одержав хабар у вигляді квартири вартістю понад 3,5 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/QeQ6VpPX)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння майже 70 млн грн коштів державних хлібозаготівельних підприємств та замаху їх керівників на зловживання службовим становищем. Більше тут (https://cutt.ly/KeWhreP0)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно ексзаступника голови та чинного керівника відділу Одеської ОВА, які завдали понад 9 млн грн збитків державі під час закупівлі продуктів для населення. Більше тут (https://cutt.ly/TeWRjVad)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння збіжжям на понад 4,4 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/heEwIkyE)

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з делегацією Міжнародного валютного фонду. Більше тут (http://cutt.ly/IeWYyAeP)

✅ участь Семена Кривоноса у конференції «5 років ВАКС - від ідеї до спроможності». Більше тут (http://cutt.ly/5eWCaHq8)

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