Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 23 по 27 вересня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури на одержанні 40 тис. дол. США неправомірної вигоди, повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Більше тут, (https://cutt.ly/TeUXLpcK) тут (http://cutt.ly/heUrbUYz) і у відео (https://cutt.ly/HeUXKDVg)

✅ завершення розслідування у справі щодо закупівлі під час повномасштабної агресії рф бронежилетів за завищеною ціною. Більше тут (http://cutt.ly/yeYXcRCw)

✅ відкриття матеріалів у справі стосовно організованої групи, яка заволоділа понад 128 млн грн державних та міжнародних коштів, виділеними на відновлення Харкова. Більше тут (https://cutt.ly/eeU18N4S)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно спільника чинного народного депутата України, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис. дол. США. Більше тут (http://cutt.ly/VeYZ1pio)

✅ скерування до суду справи щодо одержання суддями Київського апеляційного суду 35 тис. дол. США за зняття арешту з літаків. Більше тут (http://cutt.ly/MeYVXD23)

✅ cкерування до суду справи щодо заволодіння під час воєнного стану електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів. Більше тут (http://cutt.ly/seUyczwI)

✅ екстрадицію одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України». Більше тут (http://cutt.ly/OeUjm9Ci)

✅ обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики та ексдиректору ДП "Укрвугілля", підозрюваних у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику. Більше тут (https://cutt.ly/jeUXCvv5) і у відео (https://youtu.be/B33swS2D02o)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2798

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