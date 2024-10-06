Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 30 вересня по 4 жовтня 2024 року ми говорили про:

✅ відкриття матеріалів у справі щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі 94 млн грн збитків. Більше тут (https://cutt.ly/SeODvTMP)

✅ завершення розслідування щодо злочинної організації у Фонді Держмайна, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/aeOGPA42)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Більше тут (https://t.co/i7o5NyPc4U)

✅ вирок ВАКС у вигляді 10 років за ґратами з конфіскацією майна ексзаступнику керівника департаменту ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». Більше тут (https://cutt.ly/4eOSVJVZ)

✅ початок зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро. Більше тут (https://t.co/eatdLdsHL7)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2806

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