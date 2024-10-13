Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 7 по 11 жовтня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру ексочільнику ГУ Держгеокадастру у Житомирській області у заподіянні сільгосппідприємству 54 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/aePW7Olx)

✅ завершення розслідування у справі організованої групи, яка завдала Укрзалізниці понад 17 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/EeP6ZhgG)

✅ вирок ВАКС у вигляді 5 років за ґратами екссудді районного суду Дніпропетровської області. Більше тут (https://cutt.ly/yeApzcN1)

✅ призначення Дениса Гюльмагомедова на посаду Першого заступника Директора Національного бюро. Більше тут (https://cutt.ly/1eApzIUu)

✅ проведення НАБУ аналізу системи захисту викривачів. Більше тут (http://cutt.ly/peOSBpRq)

✅ підтримку НАБУ і САП законопроєкту №12039 про угоди у кримінальних провадженнях. Більше тут (https://cutt.ly/5eApz2UY)

✅ результати діяльності НАБУ і САП у вересні. Більше тут (https://cutt.ly/xeApxrYW)

#дайджест_новин

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2816

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