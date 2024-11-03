Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 28 жовтня по 1 листопада 2024 року ми говорили про:

✅ завершення слідства стосовно керівника ДП, підозрюваного у заволодінні засобами захисту рослин на суму понад 270 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/ceFahHlE)

✅ завершення розслідування за підозрою ексочільника Житомирського Держгеокадастру у заподіянні сільгосппідприємству 54 млн грн збитків. Більше тут (https://cutt.ly/QeFOUtIn)

✅ вирок у вигляді 3 та 5,5 років за ґратами екскерівнику філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці та організатора злочину відповідно. Більше тут (https://cutt.ly/keF2FUek)

✅ участь Директора НАБУ та Керівника САП у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, щодо вдосконалення угод про визнання винуватості та підвищення ефективність розслідувань. Більше тут (https://cutt.ly/OeF2D7TF)

✅ ухвалення Парламентом законопроєктів щодо вдосконалення механізму угод зі слідством та відповідальності юридичних осіб. Більше тут (https://cutt.ly/1eF2FllE)

✅ інструкцію як стати викривачем, допомагати детективам розкривати корупційні злочини та отримувати за це винагороду. Більше тут (https://cutt.ly/IeF2FiOZ)

✅ скасування судом рішення, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Більше тут (https://cutt.ly/5eF2GeGO)

✅ початок реєстрації на ВАМ 4.0. Більше тут (https://cutt.ly/7eF98QTC)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2844

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