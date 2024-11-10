Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 4 по 8 листопада 2024 року ми говорили про:

✅ підозру директору ДП з утримання автомобільних доріг Полтавщини у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації. Більше тут (http://cutt.ly/beGD32Ni)

✅ підозру двом особам, які підробили докази у кримінальному провадженні щодо продажу за заниженою вартістю землі у центрі міста на Закарпатті. Більше тут (http://cutt.ly/neHjgkUl)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США. Більше тут (http://cutt.ly/geGYFVq3)

✅ скерування до суду справи стосовно двох депутатів Сумської обласної ради, викритих на пропозиції та наданні неправомірної вигоди за укрупнення лікарні. Більше тут (http://cutt.ly/WeGPb87O) і у відео (https://t.co/fKiciAq8VA)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння екснардепом правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Більше тут (http://cutt.ly/YeGNgN4y)

✅ скерування до ВАКС обвинувального акта стосовно нардепа та ще трьох осіб, викритих на спробі заволодіння земельною ділянкою у столиці площею 8 га. Більше тут (http://cutt.ly/ZeHjUT8I)

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 7,5 років та 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику. Більше тут (https://cutt.ly/8eHjA9W8)

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з Генеральним інспектором Держдепу США. Більше тут (http://cutt.ly/xeGN1oRy)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2859

Новости портала «Весь Харьков»