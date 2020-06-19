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У Харкові судитимуть телефонного шахрая

У Харкові судитимуть телефонного шахрая

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік спільно зі своїм знайомим, особа якого наразі встановлюється, телефонував на стаціонарні телефони літніх людей, повідомляючи, що їхні родичи потрапили в лікарню. Він вимагав велику суму грошей на нібито проведення операції, приїжджав до місця мешкання своїх жертв та забирав у них останні гроші.

Своїми злочинними діями шахрай «заробив» 33 тис. грн.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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