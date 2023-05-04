Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 94

У Харкові зміниться робота медкомісій для військкомату

У Харкові зміниться робота медкомісій для військкомату

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, планується створити електронну чергу; крім того, вже запущені пілотні проекти з електронного документообігу.

За словами Маляр, новації торкнуться п'яти міст України, де військово-лікарські комісії завантажені найбільше: це Харків, Київ, Львів, Вінниця та Одеса. У планах - впровадити електронну чергу у всіх комісіях.

В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть бути мобілізовані. Отримавши повістку, призовник повинен з'явитися в територіальний центр комплектування, звідки його відправлять проходити медкомісію. Повторний медогляд військових запасу, які були визнані придатними в мирний час, проводиться раз на 5 років. Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути призначений через 2-6 місяців.

Під час медкомісії призовника оглядають лікарі:

- хірург;

- терапевт;

- невропатолог;

- психіатр;

- офтальмолог;

- оториноларинголог;

- стоматолог;

- дерматолог.

Якщо чоловік має інвалідність, його можуть додатково оглянути інші лікарі. Після огляду кожен лікар пише висновок про придатність або непридатність призовника до служби.

Крім того, 2 травня Верховна Рада підтримала законопроекти №№9154 та 9158 щодо вдосконалення роботи військово-лікарських комісій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект № 9154 передбачає, що комісії можуть створювати тепер і у відомчих медустановах безпеки і оборони.

У законопроекті № 9158 передбачено, що для видачі військовим довідки про отримані поранення можна не проводити розслідування. Також документом запроваджується механізм передачі медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Як повідомив голова Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Олександр Завітневич, ухвалення цих законів дозволить зменшити бюрократію: військові, які лікуються після поранень, не стоятимуть у чергах для отримання довідок від військово-лікарської комісії.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Олена Іщук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 4 травня
Сегодня 08:51    30
СБУ повідомила про підозру очільниці «кадирівської» організації на тимчасово окупованій частині Луганщини
Сегодня 08:46    36
“В окупованому Криму росіяни бояться всього: і дронів, і партизанів, і ракет”, — Вадим Скібіцький
Сегодня 08:35    47
С начала широкомасштабного вторжения российские оккупанты разрушили 35 нефтебаз в Украине
Сегодня 08:25    62
«Z-месія» львова-бєлова: як «мати-героїня» рф готується до Спецтрибуналу МКС
Сегодня 08:14    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:12    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:08    79
ISW, 3 мая
Сегодня 08:06    74
Ніщо так не видавало «нацистський київський режим», як двоє небайдужих, котрі дерлися гасити пожежу на одному з куполів кремля ще до її загоряння
Сегодня 08:00    98
«Недолго там продержался, ну короче вот только половину юрика прислали сюда»
Сегодня 07:53    96
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 