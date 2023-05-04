У Харкові зміниться робота медкомісій для військкомату

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, планується створити електронну чергу; крім того, вже запущені пілотні проекти з електронного документообігу.

За словами Маляр, новації торкнуться п'яти міст України, де військово-лікарські комісії завантажені найбільше: це Харків, Київ, Львів, Вінниця та Одеса. У планах - впровадити електронну чергу у всіх комісіях.

В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть бути мобілізовані. Отримавши повістку, призовник повинен з'явитися в територіальний центр комплектування, звідки його відправлять проходити медкомісію. Повторний медогляд військових запасу, які були визнані придатними в мирний час, проводиться раз на 5 років. Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути призначений через 2-6 місяців.

Під час медкомісії призовника оглядають лікарі:

- хірург;

- терапевт;

- невропатолог;

- психіатр;

- офтальмолог;

- оториноларинголог;

- стоматолог;

- дерматолог.

Якщо чоловік має інвалідність, його можуть додатково оглянути інші лікарі. Після огляду кожен лікар пише висновок про придатність або непридатність призовника до служби.

Крім того, 2 травня Верховна Рада підтримала законопроекти №№9154 та 9158 щодо вдосконалення роботи військово-лікарських комісій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект № 9154 передбачає, що комісії можуть створювати тепер і у відомчих медустановах безпеки і оборони.

У законопроекті № 9158 передбачено, що для видачі військовим довідки про отримані поранення можна не проводити розслідування. Також документом запроваджується механізм передачі медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Як повідомив голова Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Олександр Завітневич, ухвалення цих законів дозволить зменшити бюрократію: військові, які лікуються після поранень, не стоятимуть у чергах для отримання довідок від військово-лікарської комісії.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Олена Іщук

Новости портала «Весь Харьков»