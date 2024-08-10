У Києві затримали агентку гру, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні

Жінка займалася координацією підпалювачів автомобілей військових і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві, повідомили (https://t.me/SBUkr/12565) в СБУ.

Вона перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил росії.

Першочерговим завданням координованого зловмисницею осередку мав стати підпал службових авто Сил оборони. За задумом агресора, знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/spravdi/40706

Новости портала «Весь Харьков»