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У Кропивницькому ДБР викрило голову ВЛК, який продавав «білі квитки» військовозобов’язаним

У Кропивницькому ДБР викрило голову ВЛК, який продавав «білі квитки» військовозобов’язаним

● Працівники ДБР викрили голову військово лікарської комісії Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів організували торгівлю «білими» військовими квитками.

● Він налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання «непридатним» до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних.

● За оперативними даними, протягом пів року дії схеми ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень.

● Голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий «білий» квиток.

● Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/u-kropivnickomu-dbr-vikrilo-golovu-vlk-yakij-prodavav-bili-kvitki-vijskovozobovyazanim)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4672

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