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У Польщі виявили схему ввезення російського вугілля, попри ембарго ЄС

У Польщі виявили схему ввезення російського вугілля, попри ембарго ЄС

Опозиційний сенатор Кшиштоф Брейза заявив, що з портів Ленінградської області рф до Щецина, Гданська, Гдині і Свіноуйсця протягом року доправлено 1,5 млн тонн вугілля.

Для перевезення використовуються невеликі судна під прапорами Мальти, Кіпру чи Антигуа і Барбуди із російським екіпажем.

Вугілля перевозиться невеликими партіями по дві тисячі тонн, щоб не привертати зайвої уваги.

Після прибуття суден вугілля одразу ж вивантажується у вагони та вивозиться углиб країни.

У Морському управлінні й відділі Митної служби у Щецині сенатору сказали, що паливо ввозиться за спрощеною процедурою, тож неможливо перевірити, чиє це вугілля.

Так само наразі не вдалося встановити, кому призначається вантаж.

Сенатор назвав ситуацію "максимально аморальною" та чекає на рішучу реакцію прем’єр-міністр Матеуша Моравецького і лідера правлячої партії Ярослава Качинського.

Джерело: https://t.me/znua_live/114555

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