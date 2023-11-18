У Сумах ДБР затримало інспектора військової служби правопорядку, який за хабарі обіцяв місцевим призовникам уникнути мобілізації

● Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили у Сумах інспектора військової служби правопорядку.

● Своїм «клієнтам» фігурант пояснював, що має зв’язки з потрібними людьми у місцевому військкоматі, відтак може домовитися про відстрочку чи навіть звільнення від призову. Перебуваючи у званні сержанта, він демонстрував замовникам фейкове посвідчення капітана. У середньому вартість своїх послуг зловмисник оцінював у понад $10 000.

● Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток, він мав чисті бланки повісток з печатками, які видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, «клієнти» могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та як раз йдуть до військкомату.

Військовослужбовця затримано під час отримання частини хабаря у $3 000, ще $8 000 він отримав раніше.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3987

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