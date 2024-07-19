Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволить підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

За законопроєкт проголосував 231 депутат. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та антикорупційного комітету.

Зокрема, голова Комітету з питань антикорупційної політики пише, що редакція, винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку — без викриття інших учасників злочину.

Тобто кожен учасник корупційного злочину зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов'язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” щодо наявності в ньому корупціогенного фактору.

Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину.

Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46725, https://t.me/nab_ukraine/2657

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