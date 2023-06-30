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Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

(https://mfa.gov.ua/news/spilna-zayava-mizhnarodnoyi-grupi-z-koordinaciyi-dopomogi-zhertvam-ps752?fbclid=IwAR20pNNApU4EWLlJ6jTnJvKklQoawbBuRg1Ha8-3dG57CwULExY679rDBFk)

Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до складу якої входять Україна, Канада, Швеція та Велика Британія, не вдалося домовитися із Іраном щодо організації арбітражу.

"Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

**16 квітня в Ірані винесли перші вироки у справі про збитий український "Боїнг" —десять військових отримали від 1 до 13 років ув’язнення.

Літак "Міжнародних авіаліній України" розбився вранці 8 січня 2020 року. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Тегеран стверджував, що причиною аварії стала технічна несправність літака, проте подальші розслідування підтвердили ураження двома ракетами із ЗРК "Тор-М1" російського виробництва.

Джерело: https://t.me/znua_live/100317

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