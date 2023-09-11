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Увесь світ повинен докладати зусиль, аби побороти тероризм, зокрема, російський

Увесь світ повинен докладати зусиль, аби побороти тероризм, зокрема, російський

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

11 вересня 2001 року відбувся найбільший в історії США теракт, організований Аль-Каїдою.

▶️ Разом з усім цивілізованим світом Україна засуджує тероризм – як міжнародний, так і підтримуваний окремими державами.

▶️ рф – це держава, яка вдається до тероризму в Україні та підтримує дії терористичних організацій, на кшталт пвк «вагнер», у світі.

▶️ російські дрони і ракети вже багато місяців тероризують мирних українців у їх оселях та в публічних місцях. Кремль цілеспрямовано вбиває людей і створює для них неможливі умови.

▶️ кремль відкрито співпрацює з терористичними режимами і для того, щоб нашкодити Заходу, готовий поділитися з ними військовими технологіями і зброєю масового ураження.

▶️ росії не місце у спільноті цивілізованих держав. Її необхідно офіційно визнати терористичною державою та виключити зі впливових міжнародних організацій.

Джерело: https://t.me/spravdi/33314

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