Дайджест Центру стратегічних комунікацій

На американський інформаційний «фронт» 2 травня також кинули уповноважену в справах дітей, фігурантку кримінального розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) львову-бєлову.

В інтерв’ю Vice News вона заявила, що МКС все не так зрозумів: з українських сімей ніхто дітей не забирав, їх просто перевезли з регіонів України, щоб передати під опіку росіянам.

На запитання журналістки про те, чому в рф стирають українську ідентичність дітей, надаючи їм російське громадянство, львова-бєлова відповіла: «Як громадянство рф може стерти ідентичність? Ми завжди співали пісні російською та українською мовами, розповідали казки, завжди жили у дружбі та розумінні. Це в Україні зараз стирають все, що пов’язано з росією».

Насправді, віцепрем’єрка України Ірина Верещук схарактеризувала ці пісні та казки як спробу уникнути відповідальності за злочин: «З перших днів ми вимагали відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя, а щодо Бахмуту, то нам довелося приймати рішення про примусову евакуацію, що ми й робили. росіяни обстрілювали евакуаційні капсули, обстрілювали всіх, хто намагався врятувати дітей. Тому свої пояснення вона даватиме в Гаазі, і якщо доживе до суду, то буде сидіти довго».

Взагалі це вже друга поява (під час першої путінська «мати-героїня» вже почала здавати своїх) львової-бєлової у ЗМІ з поясненнями масової депортації українських дітей. І це дійсно дуже нагадує репетицію останнього слова на майбутньому суді.

Джерело: https://t.me/spravdi/28658

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