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За матеріалами ДБР арештовані свердловини, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень

За матеріалами ДБР арештовані свердловини, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень

Працівники ДБР у межах досудового розслідування фактів незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за участі менеджерів одного з профспілкових об’єднань України та інших юр. осіб провели низку процесуальних дій.

У ході обшуків вилучено бухгалтерську документацію та зафіксовано порушення норм законодавства в частині видобутку мінеральних вод. Також суд наклав арешти на свердловини, з яких видобували мінеральні води.

Слідство встановило, що заступник голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційної реалізації. До оборудки були залучені кілька приватних підприємств, яким незаконно надавалися переваги щодо її придбання.

При цьому мінеральна вода відпускалася за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4786

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