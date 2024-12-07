За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання
● Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Минулого тижня суди за матеріалами розслідування ДБР призначили 15 років позбавлення волі двом перебіжчикам. Також до суду направлені обвинувачення щодо ще двох осіб.
● 15 років позбавлення волі призначено експравоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району перейшов на бік росіян.
● Також 15 років тюрми отримала колишня працівниця правоохоронного органу з Чернігівки Запорізької області.
● До суду направлено обвинувачення щодо правоохоронця, який разом з окупантами проводив фільтраційні заходи у Маріупольському районі.
● У колабораційній діяльності обвинувачується колишній працівник пожежно-рятувальної частини з Волновахи.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4937