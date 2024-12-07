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За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання

● Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Минулого тижня суди за матеріалами розслідування ДБР призначили 15 років позбавлення волі двом перебіжчикам. Також до суду направлені обвинувачення щодо ще двох осіб.

● 15 років позбавлення волі призначено експравоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району перейшов на бік росіян.

● Також 15 років тюрми отримала колишня працівниця правоохоронного органу з Чернігівки Запорізької області.

● До суду направлено обвинувачення щодо правоохоронця, який разом з окупантами проводив фільтраційні заходи у Маріупольському районі.

● У колабораційній діяльності обвинувачується колишній працівник пожежно-рятувальної частини з Волновахи.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4937

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