За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом перебіжчикам, ще два зрадника чекає покарання

● Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Минулого тижня суди за матеріалами розслідування ДБР призначили 15 років позбавлення волі двом перебіжчикам. Також до суду направлені обвинувачення щодо ще двох осіб.

● 15 років позбавлення волі призначено експравоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району перейшов на бік росіян.

● Також 15 років тюрми отримала колишня працівниця правоохоронного органу з Чернігівки Запорізької області.

● До суду направлено обвинувачення щодо правоохоронця, який разом з окупантами проводив фільтраційні заходи у Маріупольському районі.

● У колабораційній діяльності обвинувачується колишній працівник пожежно-рятувальної частини з Волновахи.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4937

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