За матеріалами ДБР судитимуть двох посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали хабарі з лабораторій ринків Волині
Держпродспоживслужби у Волинській області та його спільника – головного спеціаліста служби.
Керівник управління вимагав хабарі від працівників місцевих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату у сумі $400.
У разі відмови фігурант погрожував влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.
До вибивання грошей посадовець залучив головного спеціаліста одного з відділів управління, який мав забирати «абонплату».
Під час передачі чергового траншу у сумі $1200 його затримали працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівника одного з управлінь
Джерело: https://t.me/c/1435738926/4579