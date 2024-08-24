За матеріалами ДБР судитимуть двох посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали хабарі з лабораторій ринків Волині

Держпродспоживслужби у Волинській області та його спільника – головного спеціаліста служби.

Керівник управління вимагав хабарі від працівників місцевих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату у сумі $400.

У разі відмови фігурант погрожував влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.

До вибивання грошей посадовець залучив головного спеціаліста одного з відділів управління, який мав забирати «абонплату».

Під час передачі чергового траншу у сумі $1200 його затримали працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівника одного з управлінь

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4579

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