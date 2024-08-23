За матеріалами ДБР судитимуть двох посадовців, які віддали землі лісового фонду під приватний піщаний кар’єр

● Працівники ДБР завершили розслідування стосовно заступника директора Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України та очільника однієї із територіальних громад Полтавської області. Вони незаконно передали під розробку піщаного кар’єру 25 га державних земель.

● Очільник громади звернувся до свого спільника з Інституту землекористування з проханням розробити технічну документацію, яка б дозволила змінити цільове призначення земель лісового фонду. Потім, маючи впив на депутатів, посадовець затвердив технічну документацію.

● Згодом земля була передана у приватну власність 15 підставним особам, які, своєю чергою, продали її «потрібним людям».

▶ ️Через оборудки посадовців держава втратила понад 5,5 млн гривень.

● Для повернення землі у державну власність її наразі арештовано із забороною будь-якого використання.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4572

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