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За матеріалами ДБР судитимуть ексначальника курсу Нацакадемії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного у Львові, який бив та принижував курсантів

За матеріалами ДБР судитимуть ексначальника курсу Нацакадемії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного у Львові, який бив та принижував курсантів

(https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-eksnachalnika-kursu-akademii-suhoputnih-vijsk-u-lvovi-yakij-biv-ta-prinizhuvav-kursantiv)

ДБР у взаємодії з СБУ повідомило йому про підозру у червні 2024 р. Офіцер майже 2 роки бив та принижував курсантів, намагаючись «навчити» їх дисципліни та порядку. Курсанти не розповідали про знущання ані батькам, ані психологу. Про «виховні методи» стало відомо лише у березні цього року, після того, як один з курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження.

Слідством було доведено застосування сили щодо 9 курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла. Бив він не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі, помилки в журналі або те, що курсант повільно заповнює документи тощо. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той через куріння спізнився на шикування.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4656

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