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За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, якого правоохоронці викрили на системних хабарях з перевізників.

Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів.

У лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.

За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4533

Новости портала «Весь Харьков»

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