За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, якого правоохоронці викрили на системних хабарях з перевізників.

Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів.

У лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4533

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