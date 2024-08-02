За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників
● Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, якого правоохоронці викрили на системних хабарях з перевізників.
Протягом 2023 року та на початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області встановив щомісячну «таксу» у сумі від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість безперешкодно працювати при перевезенні пасажирів та товарів. Сума залежала від кількості рейсів.
У лютому 2024 року посадовця Укртрансбезпеки правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.
Джерело: https://t.me/c/1435738926/4533