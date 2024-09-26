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За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

● Вони вимагали $30 000 хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

● На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, аби там могли проживати, у тому числі й переселенці. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за $30 000.

У випадку отримання $50 000 чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.

За $30 000 підприємець мав би віддавати фігурантам ще й відкати.

У квітні 2024 року підприємець передав $30 000 секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано.

За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4697

Новости портала «Весь Харьков»

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