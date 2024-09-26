За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині

● Вони вимагали $30 000 хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

● На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, аби там могли проживати, у тому числі й переселенці. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за $30 000.

У випадку отримання $50 000 чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру.

За $30 000 підприємець мав би віддавати фігурантам ще й відкати.

У квітні 2024 року підприємець передав $30 000 секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4697

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