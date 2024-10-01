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За матеріалами ДБР запорізького ексвоєнкома крім корупції також судитимуть за залучення військовослужбовців до ремонту свого будинку

За матеріалами ДБР запорізького ексвоєнкома крім корупції також судитимуть за залучення військовослужбовців до ремонту свого будинку

● Працівники ДБР завершили розслідування (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-zaporizkogo-eksvoenkoma-krim-korupcii-takozh-suditimut-za-zaluchennya-vijskovosluzhbovciv-do-remontu-svogo-budinkuhttps://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-zaporizkogo-eksvoenkoma-krim-korupcii-takozh-suditimut-za-zaluchennya-vijskovosluzhbovciv-do-remontu-svogo-budinku) у ще одній справі ексначальника Запорізького обласного ТЦК та СП.

● Працівники ДБР викрили колишнього запорізького воєнкома влітку 2023 року. Він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.

● Під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань ексвоєнкома.

● У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

● Експосадовцю було повідомлено про нову підозру. Наразі він обвинувачується у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4725

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