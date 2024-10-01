За матеріалами ДБР запорізького ексвоєнкома крім корупції також судитимуть за залучення військовослужбовців до ремонту свого будинку

● Працівники ДБР завершили розслідування (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-zaporizkogo-eksvoenkoma-krim-korupcii-takozh-suditimut-za-zaluchennya-vijskovosluzhbovciv-do-remontu-svogo-budinkuhttps://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-zaporizkogo-eksvoenkoma-krim-korupcii-takozh-suditimut-za-zaluchennya-vijskovosluzhbovciv-do-remontu-svogo-budinku) у ще одній справі ексначальника Запорізького обласного ТЦК та СП.

● Працівники ДБР викрили колишнього запорізького воєнкома влітку 2023 року. Він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад 1 млн грн.

● Під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань ексвоєнкома.

● У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

● Експосадовцю було повідомлено про нову підозру. Наразі він обвинувачується у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4725

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