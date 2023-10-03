За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині і отримував «зарплату» від фсб

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції.

Крім того, російський агент відслідковував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України.

Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх «кураторів» з фсб гроші за виконані завдання.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року.

Як встановило розслідування, російським агентом виявися мешканець Донеччини. На початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби фсб з позивним «Шеф».

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських Телеграм-каналах.

Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до фсб у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9836

Новости портала «Весь Харьков»