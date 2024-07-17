За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав суддя-хабарник, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах

Служба безпеки та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності.

За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

Як свідчать матеріали провадження, замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС.

При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили.

За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату ‒ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що у вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12402

Новости портала «Весь Харьков»