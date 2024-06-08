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За матеріалами СБУ та ОГП підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС

За матеріалами СБУ та ОГП підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу Генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ «Днєпр» збройних сил рф Олега Макаревича.

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. СБУ докладає максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12117

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