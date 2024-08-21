Кримінал
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За наданими Генеральним штабом даними з 24.02.22 силами оборони України було загалом знищено з застосованих засобів ураження

Аеробалістичних ракет

Х47м2 «Кинджал»

— 28/111;

Крилатих ракет

3м14 «калібр»

— 443/894;

Крилатих ракет

Х-101/55

— 1441/1846;

Надзвукових крилатих ракет

3м55 «Онікс»

— 12/211;

Крилатих ракет

Р-500 (9м728) «Іскандер К»

— 76/202;

Крилатих ракет

Х35

— 1/15;

Надзвукових крилатих ракет

Х-22

— 2/362;

Балістичних ракет

9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23

— 58/1300;

Гіперзвукових крилатих ракет

3м22 «Циркон»

— 2/6;

Балістичних ракет

«Точка-У»

— 6/68;

Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69

— 343/1547;

Зенітно-ракетних ракет С-300/400

— 19/3008;

Інших ракет

— 0/57;

БпЛА "Шахід"/"Ланцет"

— 8836/13315;

Інші БпЛА

— 438/682;

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16498

Новости портала «Весь Харьков»

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