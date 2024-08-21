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За наданими Генеральним штабом даними з 24.02.22 силами оборони України було загалом знищено з застосованих засобів ураження
Аеробалістичних ракет
Х47м2 «Кинджал»
— 28/111;
Крилатих ракет
3м14 «калібр»
— 443/894;
Крилатих ракет
Х-101/55
— 1441/1846;
Надзвукових крилатих ракет
3м55 «Онікс»
— 12/211;
Крилатих ракет
Р-500 (9м728) «Іскандер К»
— 76/202;
Крилатих ракет
Х35
— 1/15;
Надзвукових крилатих ракет
Х-22
— 2/362;
Балістичних ракет
9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23
— 58/1300;
Гіперзвукових крилатих ракет
3м22 «Циркон»
— 2/6;
Балістичних ракет
«Точка-У»
— 6/68;
Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69
— 343/1547;
Зенітно-ракетних ракет С-300/400
— 19/3008;
Інших ракет
— 0/57;
БпЛА "Шахід"/"Ланцет"
— 8836/13315;
Інші БпЛА
— 438/682;
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16498