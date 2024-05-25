За Насірова, який півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

За ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн грн.

Відтепер він повинен прибувати за викликом до суду, не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами, здати усі паспорти для виїзду за кордон, носити браслет.

Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Раніше захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Повідомляли, що дружина Насірова та партнер юридичної компанії вже внесли ці кошти на рахунок ВАКС.

Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Ексголову ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабара в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Бахматюка.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2981

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