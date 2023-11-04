За останню добу

● Апеляція ВАКС підтвердила рішення про цивільну конфіскацію 1,86 млн грн. Це вартість необґрунтованого активу (квартири) чиновниці львівської митниці Анни Бісюк.

● Апеляція ВАКС підтримала покарання для екссудді з Дніпра Андрія Леонова: 11 років з конфіскацією майна і спецконфіскація 299 тисяч грн. Сам він оголошений в розшук.

● Верховний Суд підтримав тюремний вирок ВАКС для ексдиректора департаменту Харківської ОДА Андрія Винниченка: 7 років з конфіскацією майна.

● Апеляція ВАКС залишила в СІЗО до 9 грудня колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Альтернативна застава у 35 млн грн залишилась без змін.

● ВАКС оголосив (https://t.me/fuckcorruption/2608) нардепа Ярослава Дубневича у міжнародний розшук. За даними САП, він виїхав з України без внесення даних в базу прикордонників і "засвітився" при перетині між Румунією і Угорщиною.

● НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови КМДА Петру Оленичу у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини столичного парку «Нивки».

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2613

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