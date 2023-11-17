Забудова парку у Києві: нові підозри

НАБУ і САП повідомили про підозру ще двом особам у справі щодо незаконної передачі частини пару «Нивки» під забудову.

Підозрювані домоглися отримання недостовірних відомостей про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду. Їх надалі використовував Директор Департаменту земельних ресурсів КМДА для гарантованого голосування депутатами Київської міської ради за проєкт рішення. А саме, про передачу паркової ділянки приватній компанії в оренду для забудови.

Як наслідок, компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва зазнала збитків на суму приблизно 6,4 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2205

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