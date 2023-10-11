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Заяви про те, що збіглий до рф український прикордонник нібито вивіз секретну інформацію, не відповідають дійсності

Заяви про те, що збіглий до рф український прикордонник нібито вивіз секретну інформацію, не відповідають дійсності

Брехня: старший лейтенант Мукачівського прикордонного загону ДПСУ руслан сировий передав російській стороні секретні документи та інформацію з обмеженим доступом. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ кремля.

Правда: відповідно до завдань, які виконував сировий на різних посадах у прикордонному відомстві, він не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, повідомив у коментарі (https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/10/7423436/) «Українській правді» речник ДПСУ Андрій Демченко.

- Витік секретної інформації через нього не підтверджується, хоча цей надуманий епізод зараз намагається використати росія у своїй дезінформаційній кампанії. ІПСО ворога націлена на дискредитацію Сил оборони України.

Зазначається, що 9 жовтня прикордонник сировий у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною і приїхав до рф. Йому заочно оголошено про підозру за фактом дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану.

Джерело: https://t.me/spravdi/33932

Новости портала «Весь Харьков»

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