Заяви про те, що збіглий до рф український прикордонник нібито вивіз секретну інформацію, не відповідають дійсності

Брехня: старший лейтенант Мукачівського прикордонного загону ДПСУ руслан сировий передав російській стороні секретні документи та інформацію з обмеженим доступом. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ кремля.

Правда: відповідно до завдань, які виконував сировий на різних посадах у прикордонному відомстві, він не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, повідомив у коментарі (https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/10/7423436/) «Українській правді» речник ДПСУ Андрій Демченко.

- Витік секретної інформації через нього не підтверджується, хоча цей надуманий епізод зараз намагається використати росія у своїй дезінформаційній кампанії. ІПСО ворога націлена на дискредитацію Сил оборони України.

Зазначається, що 9 жовтня прикордонник сировий у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною і приїхав до рф. Йому заочно оголошено про підозру за фактом дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану.

Джерело: https://t.me/spravdi/33932

Новости портала «Весь Харьков»